Forino (Av): Forino Folk Festival, salta la 25.ma edizione per il COVID19. Ecco il comunicato ufficiale.

Le Associazioni Lupetti Petruresi 1964 e Gruppo Folk “Ballo o’ntreccio” di Petruro di Forino, a causa del Covid19, annunciano l’annullamento della 25^ edizione del Festival Internazionale di Musica e Danze Popolari prevista dal 5 all’8 agosto 2020 nel piccolo borgo di Petruro.

La pandemia da Covid19 sta tuttora causando nel mondo moltissime vittime, sta arrecando incalcolabili danni economici e, inoltre, ha determinato limitazioni agli spostamenti internazionali delle persone.

Pertanto la cancellazione del nostro evento, che mira alla condivisione, all’unione e all’accoglienza di culture provenienti da diverse parti del mondo, è la scelta più sensata e responsabile da intraprendere per tutelare la salute e la sicurezza di tutti.

Gli organizzatori del Forino Folk Festival esprimono il più sentito cordoglio per le vittime e tutta la solidarietà per coloro che in qualche modo sono colpiti da questo virus e che stanno vivendo grosse difficoltà economiche.

Con la speranza che presto tutto torni alla normalità vi diamo appuntamento ad agosto 2021.

