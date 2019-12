Forino (Av). Gli Auguri di un Buon Natale da parte del Presidente del Consiglio di Istituto Daniele Biondi e di Tutti i Componenti ai Bimbi di Forino

Carissimi bambini, carissimi genitori dell’ I.C Forino- Contrada, chi vi Scrive in questa Santa Notte e’ Daniele Biondi e lo fa per esprimere a Tutti Voi , in maniera personale ed in nome e per con-to dell’ intero Consiglio di Istituto, i piu’ Sinceri Auguri di un Sereno e Felice Natale. La Nascita del ” Bambinello” che viene a dimorare in mezzo a Noi, sia per ognuno , la Luce di pace , amore e speranza che possa guidare i nostri futuri passi. Nello scorrere le emozioni del Natale, Vi abbraccio e vi stringo tutti al mio Cuore, il posto dove in questi Tre Anni rimarrete ogni giorno, ogni momento di questo lungo percorso che seppur con disparate difficolta’ , cercheremo di affrontare INSIEME in maniera responsabile, fattiva , collaborativa e serena . Di Nuovo Augurissimi da parte mia e di Tutti i Componenti del Consiglio di Istituto. IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

