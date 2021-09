Forino (Av): Gregorio Iannaccone candidato a Sindaco di Forino con la Lista Prospettive “Tornerà a vivere la Polivalente. Finalmente!”

L’inizio dei lavori alla Struttura Polivalente di Forino è stata accolta da tutti con grande piacere e soddisfazione. Anche il candidato Sindaco di Forino Gregorio Iannaccone della Lista Prospettive ha voluto esprimere un suo punto di vista rispetto alla stessa ecco le sue parole: ” Ci voleva il Commissario Prefettizio per ridare finalmente ai ragazzi di Forino la fruibilità della Polivalente di via Vaticali.

Quella struttura semplice, ma accolta con entusiasmo da intere giovani generazioni.

Lì hanno tirato i primi calci ad un pallone, lì hanno ricevuto i primi appalusi, vinte le prime medaglie, brindato alle coppe stracittadine.

Un luogo semplice ma ricco di intrecci positivi…

La generosità dei cittadini del comprensorio lariano, che dalla Lombardia raccolsero fondi dalla gente per dare ai nostri ragazzi la serenità del dopo terremoto, la gioia di giocare, di tornare a vivere, di guardare avanti…

E la disponibilità della famiglia Picella, che donò il suolo al Comune perché l’opera si realizzasse…

E l’Amministrazione Comunale di Forino, che a suo tempo si impegnò al massimo, recuperando i fondi che mancavano, perché lo sport popolare tornasse ad essere fruibile, disponibile per tutti.

Lì i giovani si sono incontrati, hanno stretto amicizie che durano per la vita…

Grazie Commissario per la sua Determina che ha affidato i lavori di rigenerazione del campo polifunzionale e delle tribune.

La provvidenziale delibera commissariale di approvazione dei lavori del 10 agosto scorso, ha consentito di iniziare i lavori entro il 15 settembre, evitando così la perdita dei 140.000 euro che il Governo aveva assegnato al Comune di Forino. Una soddisfazione per tutti! E una domanda semplice, molto semplice…

Ma si doveva aspettare l’arrivo di un commissario per porre mano ai lavori?

PENSIAMO CHE SIA GIUNTO IL TEMPO DI DARE A FORINO UNA BUONA AMMINISTRAZIONE.LA MERITA…”

Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo