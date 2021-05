Forino (Av) I risultati lasciati dalla decaduta amministrazione Olivieri.

Abbiamo accennato in qualche articolo di pochi giorni fa delle molteplici problematicità che nei prossimi tempi i nuovi amministratori di Forino dovranno affrontare. Per onore di cronaca dobbiamo però rendere edotti i lettori di alcuni risultati positivi che l’ Amministrazione Olivieri ha pur lasciato in dote alla Città di Forino. Essenzialmente sono diversi i punti di forza che Olivieri ed i suoi Assessori e Consiglieri hanno portato al termine o avviato. In primis Palazzo Rossi opera finanziata con l’amministrazione del Sindaco Nunziata, ma conclusa con il Sindaco Olivieri. Illuminazione tratto di strada che parte da Via Campi e giunge a Via San Nicola battente il lato nord della Polivalente voluto, progettato dell’Amministrazione Olivieri e quasi terminato. Scuola dell’ Infanzia di Celzi completamente ristrutturata dall’Amministrazione Olivieri. Riattivazione fontane zampillanti Villa Comunale e rinnovo Segnaletica e corredo urbano Comunale. Attivazione Serbatoio Idrico Opera progettata e portata a termine dall’Amministrazione del Sindaco Nunziata, ma messa in esercizio dall’ Amministrazione Olivieri. Strade Comunali asfaltate in vari tratti tra cui via Campitelli e via Casaldamato per lungo tratto. Servizio Civile per i giovani locali confermato anche per l’anno corrente Progetto di Ristrutturazione Campo Playground Casaldamato finanziato, ma non ancora avviato. Svuotamento Vasche di Laminazione avviato ed in fase d’ opera da qualche giorno. Tanto altro poteva essere fatto ed ancora si deve fare, ma il giudice supremo è sempre il popolo che valuta le proprie guide amministratrici.Noi abbiamo cercato di riportare lealmente la realtà dei fatti. Daniele Biondi

