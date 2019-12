Forino (Av): Il 31 Dicembre si brinda al nuovo anno con i “LUMANERA” in Concerto

Siamo quasi al tramonto del vecchio anno; il 2019 che ha visto il susseguirsi di tanti eventi lieti e meno lieti nella terra dei Sette Colli. Questo anno che sta per tramontare, ha lasciato in dote tante novità, tante problematiche e nuove prospettive. Questo su tutti i campi e settori, dalle famiglie, alla scuola, al campo amministrativo alla cultura, dove ognuno tira i dovuti resoconti finali, tutti accomunati dalla speranza che il nuovo anno possa donare solo gioie e felicità. Nell’ ottica di questi buoni auspici, l’ Amministrazione Comunale di Forino, ha deciso di organizzare la Seconda Edizione di “Brindiamo Insieme” aspettando il 2019. Un’iniziativa, già ben riuscita lo scorso anno, la quale bene si può inquadrare in quell’ ottica di permanenza in paese, nella notte piu’ lunga dell’ anno della gioventù locale, ma per tutte le persone che in altri tempi , senza alcuna alternativa ed attrattiva era costretta a migrare verso altri lidi, con tutto quello che comporta sia a livello di preoccupazione per genitori, sia riguardo i tanti pericoli che gli stessi vanno incontro. Dunque un plauso , in tal senso all’ Amministrazione Comunale , la quale con tale iniziativa ha teso attirare e trattenere la gente locale in paese. Il tutto prenderà il via alle ore 22.00 del 31 Dicembre, presso il cortile dello storico Palazzo Caracciolo, dove ad allietare l’ attesa del nuovo anno, ci sarà il noto gruppo musicale ” LUMANERA” nonche’ DJ SET Marmy. Allo scoccare della mezza notte , dopo gli auguri di rito, a farla da padrone ci saranno spumante e panettone che soprattutto in questa occasione, sicuramente non dovranno mancare. Daniele Biondi

