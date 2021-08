Forino (Av). Il Candidato Sindaco Gregorio Iannaccone già in mezzo alla gente all’incontro organizzato dall’Associazione Culturale Democrazia Compiuta su Territorio, sostenibilità e transizione ecologica.

È già in piazza in mezzo alla gente, come ha sempre fatto, il Dirigente Gregorio Iannaccone candidato a Sindaco di Forino alle prossime Amministrative. Infatti ieri 19 Agosto ore 18.30 presso la Piazzetta Taverna in Celzi di Forino anche lui ha preso parte al Pubblico Incontro sul tema” Territorio, sostenibilità e transizione ecologica ” organizzato dall’ Associazione Culturale Democrazia Compiuta. Moderatore del dibattito il direttore del” Quotidiano del Sud” Gianni Festa. Ospiti illustri l’ Onorevole Enzo De Luca Presidente dell’ Osservatorio Regionale Rifiuti e Coordinatore sostenibilità Ambientale, il Dottor . Italo Giulio Dirigente Regione Campania ed infine il Dottor. Antonio De Feo Coordinatore dell’Associazione Democrazia Compiuta. Da. Bio

