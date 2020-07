Forino (Av): Il Centro Destra Forinese al fianco del Dottor Tonino Aufiero alle prossime regionali

Si iniziano a delineare i nuovi schieramenti, i nuovi volti per le prossime elezioni regionali. Anche a Forino il dibattito inizia ad entrare nel vivo. Il Centro Destra ha rinnovato una parte della sua corrente di coalizione, principalmente Forza Italia che con l’avvento del Commissario onorevole Martusciello ha ristrutturato il partito dalle fondamenta. Pure per Forino è toccata la stessa sorte. Un nuovo inizio individuato nella persona del dottor Raffaele Basile, anima e rappresentanza di Destra nella Terra dei Sette Colli da quasi un ventennio. Proprio lo stesso Basile ha appena sciolto ogni remora sul candidato ideale che Forza Italia forinese cercherà di dare man forte. “Il candidato verso il quale abbiamo deciso di rivolgere le nostre attenzioni, il nostro appoggio politico per le prossime elezioni regionali, è il dottor Tonino Aufiero già Sindaco per un decennio di Pratola Serra, apprezzato ed apprezzabile persona dal lato umano – amministrativo. Del dottor Aufiero parlano i fatti, parla quanto fatto per la comunita ‘ ed il Comune di Pratola Serra, dove nel bene e nel male è riuscito a creare tanto, da uno stadio di calcio capace di ospitare incontri do Serie C, ad un invidiabile Palazzetto dello sport, ad una Piscina comunale, a strutture sportive per ogni frazione del suo comprensorio, ad asili nido e tanto altro ancora. In Aufiero il Centro Destra forinese vede quel giusto riferimento politico tale da poter rilanciare le nostre zone interne, partendo da Forino che ahimè pena già a partire di strutture sportive, ricreative e di aggregazione sociale che sono, secondo il mio punto di vista, una forte base di rilancio territoriale. Il dottor Aufiero è una persona che aggrega e di lunghe vedute, ciò che serve in prospettiva non solo a Forino, ma alla nostra Irpinia. Ormai i contatti con il Dott Aufiero dopo la mia nomina a coordinatore territoriale di Forza Italia sono giornalieri, e già stiamo lavorando in quell’ottica di coinvolgimento di più persone che intendono essere protagoniste di un progetto entusiasmante ambizioso e di coinvolgimento generale. A breve si inizierà in questa ottica, con l’auspicio di poter avere dai giovani, dagli adulti e dalle persone locali una forte adesione, utile a dare una ventata di cambiamento di spirito, idee ed entusiasmo alla nostra amata Forino. Ed affiancarci al dottor Tonino Aufiero credo sarà una solida base di partenza, sia nell’immediato che nel prossimo futuro”.

