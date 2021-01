Forino (Av): Il centrocampista Mario Corcione passa dalla Vastese Calcio al Castelfidardo, altra società di Serie D marchigiana.

Mario Corcione forinese doc, talentuoso centrocampista di proprietà dell’ U. S. Avellino, passa dalla Vastese Calcio al Castelfidardo altra società di Serie D marchigiana. Il passaggio è stato formalizzato nella giornata di giovedì. Ora la nuova avventura con i “BiancoVerdi” marchigiani. Ci si attende tanto da Corcione che sicuramente non deluderà le aspettative. Ecco il comunicato del Castelfidardo con il quale la società marchigiana ha dato il benvenuto al giovane forinese “Il G.S.D. Castelfidardo comunica di aver tesserato in data odierna il talentuoso centrocampista classe 2001 Mario Corcione, giunto in prestito dall’Avellino dopo una prima parte della stagione disputata con la maglia della Vastese. Nella scorsa stagione invece è stato protagonista con la casacca della Nocerina, nel campionato di serie D girone H. Centrocampista di costruzione, piede mancino, all’occorrenza anche mezzala e trequartista, è cresciuto nel settore giovanile dell’Avellino, di cui è stato capitano della formazione Juniores.

Con il suo arrivo la società fidardense prosegue la campagna di rafforzamento, potenziando ulteriormente il proprio reparto under e confermandosi come una delle squadre più giovani del campionato.” Daniele Biondi

