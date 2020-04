Forino (Av): IL Consigliere Comunale di Minoranza Umberto Rubinaccio in prima linea nella distribuzione porta a porta di mascherine

In questi giorni il consigliere comunale di minoranza al Comune di Forino Umberto Rubinaccio e la sua famiglia hanno voluto esprimere la loro vicinanza, la loro solidarietà alla comunità di Forino attraverso un gesto davvero nobile ed apprezzabile, ovvero la donazione di circa 1000 mascherine mediche in distribuzione gratuitamente in tutti gli esercizi commerciali del paese attualmente aperti. Un gran bel gesto da parte del Consigliere Rubinaccio e della sua famiglia che sicuramente rende solo gratitudine da parte di tutti i cittadini. La distribuzione però non si è solo limitata negli esercizi commerciali, ma il Consigliere Rubinaccio nel giorno delle Domenica delle Palme ha continuato la distribuzione personalmente a cittadini, amici e conoscenti di questi primari dispositivi . Queste le sue parole a noi di Bassa Irpinia che stamani lo abbiamo incrociato per le strade di Forino ” Buongiorno e Buona Domenica delle Palme. Dico solo che questo è il momento di agire, di donare se si può e per quel che è possibile qualcosa alla comunità locale. É un tempo difficile, complicato per tutti. Dispiace di tutta questa situazione. Io nel mio piccolo ho voluto essere vicino alla mia terra, alla mia gente con questo gesto venuto solo dal cuore e dal profondo dell’anima. Spero sia stato gradito dalla nostra gente”. Come fatto per altre filantropiche iniziative raccontate in questi giorni, ora alla stessa maniera Ringraziamo sentitamente il Consigliere di Minoranza Umberto Rubinaccio e la sua famiglia con la convinzione che con l’aiuto di tutti “Andrà Tutto Bene”. Daniele Biondi

