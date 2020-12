Forino (Av): Il Cordoglio del Consiglio di Istituto per la prematura scomparsa della giovane Elena Esposito

Oggi è un giorno davvero triste per Forino e la sua Comunità Scolastica. Vola in cielo una giovane mamma forinese, una mamma che aveva i suoi figli frequentanti il nostro I. C., una ragazza solare. Non posso che esprimere a nome mio e dell’ Intero Consiglio di Istituto la vicinanza, il profondo affetto ai suoi bambini ed alla cara famiglia della Cara Elena. Che la terra ti sia lieve dolce fiore della Terra di Forino. Il Consiglio di Istituto ed il Suo Presidente

