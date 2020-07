Forino (Av): IL dottor Raffaele Basile é il nuovo coordinatore territoriale di Forza Italia

È stato direttamente l’Europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello a notificare l’onorata nomina di nuovo coordinatore territoriale di Forza Italia al dottor Raffaele Basile. Un percorso politico il suo sempre legato al Centro Destra sia nei momenti esaltanti ed in quelli bui in un ventennio che lo ha visto a lungo nel direttivo di Noi Riformatori Azzurri, e avamposto nonché rappresentante del partito nella Terra dei Sette Colli. Tante amicizie politiche coltivate in questo lungo percorso dal dottor Basile sia in campo provinciale, regionale, ma anche a livello nazionale e questa importante nomina ne è la riconferma. Tanto lavoro attende Basile, a partire dal suo territorio di Forino, e lui di questo è pienamente cosciente. Ma ripartire dai territori è nel ” nuovo vangelo politico” dall’Europarlamentare Fulvio Martusciello, il quale ha visto proprio in Basile il volano ideale di questa ripartenza, che nel suo intento non ha solo la tappa delle prossime regionali, ma altro non è che l’inizio e la più ampia visione di un futuristico percorso di crescita a partire proprio dalla cittadina di Forino. Auguri a Basile. Daniele Biondi

