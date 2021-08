Forino (Av): Il Dottor Raffaele Basile ” Siamo pronti per una lista forte e di cambiamento”

Sono ore febbrili nella terra di Forino. Dopo gli annunci di diverse personalità locali ad intraprendere la strada di candidato a Sindaco, ecco che dal ” cilindro” esce fuori un altro nome di altissimo livello, quotato e stimato da tante persone vale a dire il Dottor Raffaele Basile dai lustri ed attuali trascorsi nel campo dell’ imprenditoria, nel sociale come Presidente del Forino Calcio, nella politica come Segretario locale di Forza Italia. Ammirato nei “palazzi della politica nazionale” che conta, Basile ha sempre mantenuto un ruolo sobrio, morigerato, costruttivo per la sua cara Forino. Un ragazzo dell’ unione e non della divisione, una guida a cui tanti potrebbero far capolino. Il suo stile, la sua storia parlano brillantemente di Raffaele Basile personalità politica, sociale sempre disponibile ed a tendere la mano alle persone che si trovano in momenti di difficoltà. La sua visione di bene comune e di comunità nel senso più stretto, lo ha sempre portato a prodigarsi per gli altri anche in politica, ma ora i tempi sono maturi, un ‘ alba nuova Forino potrebbe trovare, nel ragazzo, nel politico di tutti e senza venalita’ Raffaele Basile che ha in serbo con i suoi tanti estimatori quello di portare ai grandi fasti la Città di Forino. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo