Forino (Av): Il Presidente della Provincia Domenico Biancardi sul dramma di Celzi “Urge un tavolo di confronto in Prefettura”

Con l’autorevolezza che da sempre lo contraddistingue il Presidente della Provincia Avv. To Domenico Biancardi, ha rotto gli indugi rilasciando ai cronisti una schietta ed incisiva intervista inerente la Vergognosa situazione, ormai Caso Nazionale Celzi di Forino. Ecco le parole del Presidente Domenico Biancardi: “Io devo dire che chi riceve in questo momento un danno è anche la Provincia oltre i paesi che noi conosciamo. Di Celzi sappiamo la situazione come sta. Beh posso dire che sono da poco Presidente della Provincia, ed ogni anno succede sempre la stessa cosa. Io non voglio accusare nessuno, ci mancherebbe, ma sto qui a dire.. Beh muoviamoci! Così come la Regione Campania e’ intervenuta per San Martino Valle Caudina, e sapete quello che accadde, dove la Regione fu subito pronta a sistemare la vicenda, anche Celzi merita di avere un’attenzione particolare. E parliamo di anni ed anni, sempre con la stessa situazione. Però ora dobbiamo darci da fare. Bisogna chiedere alla Regione ed alla Prefettura di fare un tavolo ed intervenire quanto prima”. Daniele Biondi

