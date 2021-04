Forino (Av). Il Ristorante “Vecchia Casa” inserito per il secondo anno consecutivo nelle prestigiose “Guide di Repubblica”

Forino si gongola grazie alla ” Vecchia Casa” rinomato ristorante della terra irpina inserito per il secondo anno consecutivo nelle ” Guide di Repubblica” prestigiosa guida alla migliore enogastronomia compreso strutture ricettizie, ai templi della bellezza e del relax, all’arte agli itinerari d’autore, che arricchiscono il territorio italiano. Le Guide di Repubblica facili da consultare, autorevoli, complete e ricche di contenuti, sono infatti lo strumento ideale per rendere indimenticabile ogni viaggio di persone e turisti italiani e stranieri. Queste le soddisfatte parole del suo proprietario Pellegrino Tolino al quale si rinnovano i più sentiti complimenti: “È con immenso piacere, nonostante sia stato un anno difficile e triste per tutti, annunciarvi che anche quest anno facciamo parte de “Le Guide di “La Repubblica” con “I Cammini della Campania”. In modo particolare vengono celebrati i sentieri religiosi tra la provincia di

Salerno, Avellino con i percorsi Ospedaletto-Santuario Montevergine, Lago Laceno-San Gerardo, Santuario Incoronata (Montoro), San Michele Calvanico Solofra ….

Colgo l’ occasione per ringraziare i nostri clienti e soprattutto i miei collaboratori in modo particolare la mia compagna Margherita D’Amico”.

