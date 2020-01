Forino (Av): Il Sindaco Olivieri al Capo della Protezione Civile Borrelli riguardo Celzi “Siamo devastati Pscicologicamente”.

Venerdì 10 gennaio c.a il Capo della Protezione Civile Italiana dott. Angelo Borrelli è andato in visita alle zone alluvionate di San Martino Valle Caudina . A margine di questa visita, anche il Sindaco di Forino Antonio Olivieri , ha potuto incontrare il dott. Borrelli al quale il Primo Cittadino di Forino, quasi come una sorta impotenza operativa sulla questione Celzi, si è intrattenuto con una delegazione di abitanti della frazione Celzi, ribadendo il fatto che puntualmente, con l’arrivo dei nubifragi e piogge torrenziali, la frazione finisce sott’acqua. “Siamo venuti a manifestare il nostro dramma – ha detto il sindaco Antonio Olivieri -. Non si può vivere così. Abbiamo visto persone di novant’anni lasciare le case allagate a pochi giorni del Natale. Siamo devastati psicologicamente dopo anni di disagi e rischi”. “Sono stato informato sta tutto nelle mie mani – ha detto Borrelli -. Bisogna valutare soluzioni ad hoc e fare presto”. Alla stessa maniera sulla questione Celzi, ha parlato il Vice Presidente della Regione Campania Bonavitacola che ha accompagnato il Dottor Borrelli “Saranno fatti degli studi puntuali dal punto di vista della prevenzione idrogeologica per evitare il ripetersi di questi eventi. In questo caso non parliamo di mera manutenzione. A Celzi siamo di fronte anche a sciatteria. Ci sono dei casi in cui basta semplice manutenzione, a Forino serve un intervento più strutturale e necessita di risorse più importanti». Certo non per polemizzare, ma riguardo “la sciatteria” di cui parla Bonavitacola, credo che sia anche e forse soprattutto “dote” di governi regionali , compreso il suo che da anni sanno, ma non fanno per dar piena risoluzione al “Dramma Celzi”, E se bene la vogliamo dire tutta , dal 2015 , da quando cioè la giunta di cui egli stesso fa parte, di allagamenti della frazione Celzi, ce ne sono stati eccome , perfino la trasmissione ” Striscia la Notizia” in questo quinquennio ben due volte si è occupata, nonche’ tantissime testate giornalistiche. E beh alla faccia della ” Sciatteria”. Daniele Biondi

