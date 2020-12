Forino (Av). Il Sindaco Olivieri annuncia l’approvazione di 5 Progetti per il Servizio Civile con ben 28 ragazzi da impiegare

“Ci apprestiamo a chiudere un anno sicuramente complicato ma lo chiudiamo con un’altra bella notizia a livello amministrativo che ci inorgoglisce e dimostra come impegno e attenzione portino i risultati sperati e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Pubblicato il bando del Servizio Civile Universale: il Comune di Forino è presente con 5 progetti approvati e ben 28 volontari da impiegare.

Il Servizio Civile a Forino l’abbiamo ripreso e riportato ad essere un vero e proprio punto di riferimento per la comunità forinese. Lo dimostra il progetto appena conclusosi che, a seguito di rimodulazione per l’emergenza sanitaria in corso, è stato fondamentale per la gestione della pandemia.

Invito gli aspiranti volontari che vogliono partecipare alle selezioni del nuovo bando a leggere con attenzione le schede di sintesi dei vari progetti e scegliere il progetto in base anche alle proprie attitudini.” Alla stessa maniera a “Forino, un augurio di Speranza.

Non sarà il Natale degli abbracci e dello stare insieme, ma del rispetto della nostra e dell’altrui Vita. Che viva, nonostante tutto, la magia e lo spirito del Santo Natale.

Un sincero augurio di serene festività. Il Sindaco Antonio Olivieri “

