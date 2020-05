Forino (Av): IL Sindaco Olivieri “Chiediamo ancora senso di responsabilità a tutti i cittadini in questa Fase 2 di COVID19”. Ecco il comunicato.

Cari concittadini, domani inizierà un nuovo percorso dove buon senso e responsabilità saranno i cardini dei nostri futuri comportamenti e modi d’essere. Mi raccomando, non vanifichiamo le tante settimane di sacrifici e limitazioni con comportamenti inopportuni ed irresponsabili. In questo lungo percorso, irto di difficoltà, come Amministrazione Comunale, abbiamo cercato di fare il massimo per stare accanto ai cittadini in questo momento difficile e delicato che ha coinvolto la vita di tutti.

Sul territorio comunale abbiamo consegnato e distribuito oltre undici mila mascherine, dono di Aziende, Parrocchia, Associazioni, Amministratori Comunali e Regione Campania. Già sono in produzione le mascherine per i più piccoli che saranno distribuite sia dagli Amministratori che dalla Regione. Abbiamo distribuito oltre 2000 buoni spesa dal valore di 25 € cadauno sul territorio comunale aiutando oltre 340 nuclei familiari beneficiari dei due distinti avvisi pubblici pubblicati.

Non sono mancate altre iniziative come l’apertura di un conto corrente dedicato per le donazioni, una collaborazione ancor più stretta con le parrocchie per la gestione del banco alimentare, la consegna della spesa a domicilio e di beni di prima necessità grazie all’instancabile supporto del Gruppo Comunale di Protezione Civile e ben quattro interventi di disinfezione e sanificazione hanno interessato il nostro territorio. Nel corso di queste settimane è nata l’iniziativa “Piccoli gesti che riempiono il cuore” con cui si è voluto donare un sorriso alle famiglie forinesi e ai nostri bambini. Le uova di Pasqua, i gelati, i cornetti, sono stati piccoli doni che speriamo abbiano regalato un momento di gioia in questo periodo complesso. Il pranzo pasquale, offerto alle famiglie più bisognose, è stato un gesto simbolico di vicinanza in un giorno importante quale la Santa Pasqua.

Un grande sforzo è stato fatto anche con la comunicazione. Dall’inizio dall’emergenza oltre 160 app news sono state pubblicate. Nel solo mese di aprile circa 90 news con una media di 3 notizie al giorno, 226mila notizie push, 840 nuovi download dell’app MyForino, 460mila visualizzazioni, sono i numeri che raccontano di come il nostro sito istituzionale e la nostra app istituzionale siano stati dei veri e propri punti di riferimento per documentarsi sull’evolversi della situazione.

Il bollettino quotidiano è stato un punto di riferimento costante che ha aggiornato la popolazione e frenato, il più delle volte, il diffondersi di fake news.

Con grande coraggio, abbiamo deciso, poi, di rimodulare il Servizio Civile del Comune di Forino incentrato, in origine, prettamente sul mondo della scuola, riorganizzandolo prettamente sull’emergenza sanitaria in corso, trovando totale gradimento sia dei volontari tutti che della popolazione.

Un grande impegno è stato, dunque, messo in campo per far sì che Forino e i forinesi potessero avere un punto di riferimento e sostegno.

Nel ringraziare quanti, in maniera spassionata, hanno dato una qualsiasi mano per tutto ciò, va il nostro immenso apprezzamento.

Siamo certi di aver fatto quanto umanamente possibile per fronteggiare quest’emergenza.

Non è finita, però.

Continueremo a lavorare per tutelare il più possibile tutti voi.

Forino, dalla sede municipale,

03.05.2020

Il Sindaco dr. Antonio OLIVIERI

adsense – Responsive – Post Articolo