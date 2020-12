Forino (Av). IL Sindaco Olivieri: “Palazzo Rossi, una riqualificazione indispensabile e fondamentale per il Palazzo e lo sviluppo di Forino”

“Palazzo Rossi, un palazzo simbolo della nostra Forino che nonostante la ristrutturazione di fine millennio non è mai ritornato ad essere il cuore pulsante del Casale Pozzo che lo ospita. In questi anni, il Palazzo è rimasto per lo più chiuso ed è stato utilizzato pochissimo rispetto alle sue reali potenzialità. Da qualche mese è finalmente oggetto di un’importante ed imponente ristrutturazione, sia interna che esterna, che lo riporterà ad essere fruibile, funzionale e di nuovo vivo. L’intervento è stato possibile realizzare grazie al finanziamento di 500mila euro ottenuto dal Comune di Forino a seguito della partecipazione al PSR Campania 2014/2020 – misura 7, tipologia d’intervento 7.4.1., come da provvedimento della Regione Campania dell’11 luglio 2019.

Una volta conclusa la ristrutturazione, la struttura sarà idonea e pronta per ospitare attività socio-assistenziali così come previsto dal bando.

Una riqualificazione indispensabile e fondamentale per il Palazzo e lo sviluppo e la valorizzazione di Forino.

Il Sindaco dr. Antonio Olivieri”

