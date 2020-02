Forino (Av). Il Sindaco Olivieri pronto per l’emergenza Coronavirus. Ecco l ‘ordinanza

Provvedimento a scopo precauzionale in materia di diffusione, contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Si comunica alla cittadinanza che tutte le persone interessate da spostamenti, in questi ultimi quindici giorni, da e per le aree interessate dal focolaio di diffusione del COVID-19 (comunemente chiamato coronavirus) devono comunicare al Comune di Forino i loro spostamenti, la data di partenza per le zone interessate o la data di arrivo sul territorio comunale di Forino.

Tali comunicazioni devono essere effettuate a tutela della salute pubblica e per scopo meramente precauzionale al fine di poter consentire alle autorità sanitarie di porre in essere tutte le iniziative previste dal protocollo del Ministero della Salute.

I numeri da contattare per segnalare immediatamente tutti gli spostamenti sono i seguenti:

320 05 22 238, Sindaco

0825 76 12 28, Uffici Comunali

Il presente comunicato ha scopo precauzionale.

Facciamo appello al senso di responsabilità di costoro nel segnalare alle autorità tale circostanza, nel loro stesso interesse e nell’interesse della collettività.

Si ricorda che per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero di pubblica utilità 1500 istituito dal Ministero della Salute e a chiamare il 112 in caso di emergenza. È, inoltre, attivo il numero verde della Regione Campania 800 90 96 99, con medici specializzati che forniranno gratuitamente informazioni adeguate sul coronavirus.

La più importante cura a questa epidemia è la responsabilità collettiva, dunque informarsi adeguatamente e rispettale le disposizioni ufficiali.

Si invitano i cittadini a seguire le dieci regole emanate dal Ministero della Salute utili per la vita quotidiana e dare il proprio contributo in questa situazione di emergenza sanitaria internazionale.

Si prega di dare massima diffusione al presente comunicato.

Forino, dalla sede municipale, 23.02.2020

Il Sindaco

dr. Antonio OLIVIERI

