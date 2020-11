Forino (Av): Il Vescovo di Avellino Mons. Arturo Aiello di nuovo nella cittadina dei Sette Colli per la Messa Domenicale

Nella secolare e cristiana storia di Forino, anche in antichi tempi difficili, forse anche più di questi, davvero non se ne ricordano di due visite cosi’ ravvicinate da parte di un Massimo Pastore Diocesano nella cittadina dei Sette Colli, ancor più per officiare in prima persona e da solo la messa domenicale del popolo. Di sicuro un fatto storicamente unico. Mons. Arturo Aiello Vescovo di Avellino onora Forino, alla stessa maniera Forino è onorata e va fiera del suo Vescovo che “come un tenero padre” viene dai suoi figli in un momento in cui le sue tre guide spirituali sono state costrette ai box per evenienze superiori, sappiamo tutti quali sono. Un Vescovo che non lascia sola una comunità nel momento del bisogno, è davvero da esempio sia per la Chiesa, sia per tutti i cristiani, ma ancor più in un tempo buio tratteggiato solo Pandemia Covid, una luce che rischiara il selciato oltre che religioso, anche umano dei fedeli. La storia di Forino continua inesorabile, anche quella cristiana , che seppur orfana momentaneamente della presenza fisica dei suoi tre sacerdoti, ha visto il suo Vescovo prenderla per mano a sprezzo di ogni Covid e di ogni Pandemia. Grazie veramente di tutto Vescovo Aiello.

Daniele Biondi

