Forino (Av): In settimana il Direttivo della società calcistica Forino Calcio 1919 sceglierà il nuovo Presidente. IL D. S. Carpentieri “Puntiamo al ripescaggio in Promozione”

Settimana decisiva per le sorti del Forino Calcio 1919. Ad enuciarcelo telefonicamente è stato il Direttore Sportivo Sabino Carpentieri. Infatti è previsto l’incontro del Direttivo della Società Sportiva che dovrà scegliere il nuovo Presidente che sostituirà il compianto Michele Esposito. Allo stato attuale, Presidente ad interim è l’editorialista Rosario Lamberti tra l’altro anche braccio economico della Squadra dei Sette Colli. Il Forino Calcio 1919 punta in alto così come ci ha ribadito il D. S Carpentieri, ma tutto si lega al completamento dello Stadio Acierno del quale il Sindaco Olivieri ha preso a cuore la questione ed ha garantito sulla sua persona, che per fine agosto ci sarà pronto e restituito alla cittadinanza ed alle società sportive che vorranno utilizzarlo, in primis il Forino Calcio 1919. Su tale punto il D. S. Carpentieri a nome di tutta la società, ha tenuto nel ringraziare di cuore sia il Primo Cittadino Olivieri e quanti della sua amministrazione si stanno con lui prodigando in questa direzione. Allo stesso tempo i suoi ringraziamenti sono andati al Dottor Gerardo Masaniello Urbanista, che gratuitamente per nome e conto della Società, ha consegnato allo stesso Sindaco il piano dei lavori finali da effettuare per ottenere l’agibilita’. Nel contempo Carpentieri ha espresso parole di elogio nei riguardi di Rosario Lamberti, per il suo impegno messo in campo verso il calcio forinese, nonché a tutta la squadra compreso lo staff che si è battuto per portare sempre piu’ in alto il nome di Forino in questa stagione agonistica. . Non ha disdegnato parole di rammarico per l’ex Presidente De Angelis ora Direttore Generale del Contrada Calcio, mostrando il dispiaciuto dissenso per la sua balorda scelta di abbandonare il calcio locale per altri lidi. Alla stessa maniera ci ha sottolineato che il nuovo corso del Forino Calcio 1919, partirà dalla riconferma del tecnico Paolo Carpentieri e dal gruppo forte di atleti forinesi quali, Tornatore Gaetano Colonna Gino, Iannaccone Antonio, Parise Adriano, Fiordellisi Sebastiano, Bruno Lorenzo, De Filippis Emilio. Dunque tanta carne a cuocere in casa Forino Calcio 1919, strizzando l’occhio al “Pallone”, ma anche alla questione Stadio alla quale si lega il 50% della sopravvivenza del Calcio locale. Staremo a vedere gli sviluppi.

Daniele Biondi

