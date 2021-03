Forino (Av): Indetta procedura di Selezione Comparativa per n. 1 posto come “Istruttore Direttivo Tecnico – Responsabile Area Tecnica”

Il Responsabile del Personale in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 9/03/2021, RENDE NOTO CHE è indetta una procedura di selezione comparativa per n. 1 posto categoria D – posizione economica D1 CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali, profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico – Responsabile Area Tecnica” da assumere con contratto a tempo pieno e determinato per anni due. La durata dell’incarico è prevista per anni due, espressamente prorogabile, laddove ve ne sia la possibilità e compatibilmente con i limiti di spesa imposti dalla normativa vigente, e comunque nell’ambito della durata del mandato del Sindaco, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000.

Il candidato selezionato stipulerà un contratto di lavoro di diritto privato con un orario settimanale di 36 (trentasei) ore.

La domanda di partecipazione e i relativi allegati, dovranno pervenire al Comune di Forino – Ufficio del Sindaco – esclusivamente a mezzo PEC inviata alla casella protocollo@pec.comune.forino.av.it entro il termine perentorio del 2 APRILE 2021 alle ore 12,00. Nell’oggetto del messaggio PEC dovrà essere indicato a pena di esclusione “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE COMPARATIVA 110 TUEL AREA TECNICA FORINO cognome e nome candidato”. Per altre informazioni consultare il sito del Comune di Forino

