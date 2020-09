Forino (Av): Iniziati i lavori di manutenzione ed asfaltatura strade provinciali.

Dopo un lungo periodo di degrado ed incuria, sembra che anche per Forino sia giunto il momento di asfaltatura e manutenzione delle strade provinciali. Un problema di anni che pare nei prossimi mesi verrà mitigato grazie ai lavori che l’Ente Provincia abbia deciso finalmente di effettuare. In effetti i primi interventi hanno visto il loro inizio proprio ieri sul tratto che dallo svincolo di Casal di Creta porta alla Carabina. Entro fine mese partiranno invece quelli che interessano la frana della SP 27 sul versante che porta a Petruro. Infine al termine del passaggio della fibra, sarà la volta della SP 65 che transita per la frazione Petruro ed il Corso Roma SP 403 che passa per Forino. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo