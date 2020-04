Forino (Av): La BIP Srl in campo con la realizzazione di mascherine anti COVID19

Un’ altra azienda di Forino la BIP srl del Dott. Raffaele Basile converte la sua produzione originaria , seppur in parte, nella realizzazione di DIP anti COVID19. In tal caso in mascherine anche personalizzate che sicuramente andranno ad incrementare il forte fabbisogno locale, provinciale, regionale in questa fase di crisi, ed in prossimità dell’obbligo previsto dal 4 maggio c.a. Una ottima e duratura qualità nel tessuto messo in campo dall’Azienda BIP Srl, oltremodo anche personalizzabile sia per enti privati e pubblici che anche per privati come famiglie con figli e bambini, che vedrebbero un modo anche più “scansonato” di poter abituare soprattutto i più piccoli ad indossare un importantissimo DIP anti COVID19 alleggerendo la serietà che questo virus sta comportando nei modi, negli stili, nei comportamenti umani. Dunque elogio alla BIP Srl per questa fantasiosa mascherina personalizzata, ma anche per il fattivo contributo reso per la definitiva autonomia nazionale di produzione che gli organi governativi intendono raggiungere nel più breve termine. Per chi fosse interessato rivolgersi alla BIP Srl di Forino, dove la qualità viaggia sempre al fianco del cittadino. Daniele Biondi

