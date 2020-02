Forino (Av): La Città dei Sette Colli sul tetto d’Italia ai Campionati Nazionali di Cucina grazie allo Chef Federico Della Cerra

Dal 15 al 18 febbraio presso la città di Rimini è andata in scena la Quinta Edizione dei Campionati della Cucina Italiana. L’importante evento si è avvalso del patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) e il riconoscimento della Worldchef. Organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi in collaborazione con IEG – Italian Exhibition Group, all’interno del Beer&Food Attraction, ha riunito in un solo appuntamento la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e tendenze per l’OUT OF Home mentre negli spazi della Fiera di Rimini, si sono ritrovati migliaia di cuochi professionisti provenienti dall’Italia e dall’estero, docenti e allievi degli istituti alberghieri e quanti sostengono lo sviluppo e la promozione della cucina italiana, per gareggiare nelle quattro categorie previste dal regolamento Cucina Calda, Fredda, Pasticceria da ristorazione, Cucina Artistica, ma soprattutto per celebrare l’importanza del buon cibo, la professionalità dei cuochi e la cultura culinaria del nostro Paese. Lo dimostrano i numeri dell’evento: oltre 1.500 cuochi, 4 giorni di gare, 4 cucine allestite per le competizioni a squadre, 6 laboratori per le gare dei singoli, più di 50 giudici, oltre 20 tra giornalisti e blogger, ed oltre 60 cooking show pensati per valorizzare i prodotti italiani, e per formare e misurare i cuochi sull’adozione di metodi di lavoro quotidiani basato sulla scelta di prodotti di qualità e sul rispetto dei territori di produzione, sulle tecniche di conservazione, lavorazione e cottura dei cibi, sull’attenzione allo spreco alimentare.

Anche la nostra Irpinia è stata presente con una valente rappresentanza, nella fattispecie anche la Città di Forino con lo chef Federico Della Cerra. E Federico non ha deluso le aspettative. Infatti il “Culinary Teeam Avellino” di cui lo stesso fa parte guidato dal Presidente campano della Federazione Italiana Cuochi Luigi Vitiello gli altri componenti della squadra chef Ugo D’Alessandro Gaetano Cerciello Vincenzo De Gisi Pasquale, D’Alessandro Pasquale Maietta Patrizia Loisi , Antonio Belmonte, Loris Ciccone ha sbancato la rinomata e massima competizione italiana con un prestigioso Bronzo, frutto dove di un menù di 3 portate starter main course e dessert. Forino si coccola il suo “Bronzato” chef con un augurio di raggiungere sempre ed ancor piu’ prestigiosi successi personali e con la Struttura “Villa dei Fiori” di Montoro che si fregia di averlo come cuoco. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo