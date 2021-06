Forino (Av). La cittadina dei Sette Colli piange la prematura scomparsa del Maresciallo dei Carabinieri Alberto Capriati già Comandante della Stazione di Forino

Se ne va in punta di piedi, con compostezza e onore il Maresciallo dei Carabinieri Alberto Capriati uomo affabile, sensibile, ligio al lavoro, padre amorevole e affettuoso. Una vita trascorsa nella benemerita Arma dove ha ricoperto ruoli apicali, essendo stato tra l’altro Comandante della Stazione Carabinieri Forino-Contrada. Se ne va prematuramente un uomo della legge integerrimo nel suo responsabile ruolo, ma lo fa con il suo solito stile sereno, austero, eloquente, doti che ha sempre mantenuto nel suo Onorabile servizio alla nostra Forino. Maresciallo, per una persona come me, per tanti come me che ti hanno conosciuto, apprezzato e voluto bene giunga il più sentito sentimento di rispetto e considerazione. Il ricordo chi di semina bene rimane sempre nel cuore di chi rimane. Grazie per quello che avete fatto per la nostra cara Forino. Le esequie avranno luogo domani 24 giugno alle ore 17.00 nella Chiesa di San Biagio a Rione Pozzo. Daniele Biondi

