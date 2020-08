Forino (Av): La cittadina irpina piange la prematura scomparsa del giovane Alberico Vegliante.

Forino è in lutto per la perdita di un caro cittadino, amico e fratello di tutti. Lo è stato anche per chi con animo commosso, vi riporta questa notizia. Alberico Vegliante infermiere professionista, Dirigente Cisl da anni ormai trapiantato in Emilia Romagna, dove svolgeva con orgoglio, umiltà, serietà e umanità questa difficile professione. A Forino tutti lo apprezzano e lo hanno da sempre apprezzato per il suo sconfinato impegno a fianco degli ultimi, e delle persone bisognose. Ragazzo solare e indistintamente amico di tutti, anche per lo scrivente lo è stato fraternamente. Un vuoto incolmabile lascia Alberico padre di due bambine ed di una splendida moglie. Riponiamo il nostro profondo sentimento di attaccamento ad Alberico ed alla sua famiglia nelle parole di Fabio Bertoia, segretario generale Fp Cisl Emilia Centrale –” Alberico resta nel firmamento delle opere buone del sindacato e nel cuore dei tanti che lo hanno conosciuto e ne hanno apprezzato l’opera”. Anche per chi scrive ed ha avuto l’onore di conoscerti tutto questo vale. Lunedì la salma sarà esposta dalle 8 alle 16 presso la camera ardente di Coviolo; alle 16 è prevista la partenza verso il suo paese natio, Forino, dove verranno celebrate le esequie.

La Fp Cisl ha promosso una raccolta a sostegno della famiglia. Chi volesse può effettuare una tua donazione sul conto corrente dedicato IBAN: IT94Q0503412807000000012436 (Banco Bpm BSGSP – Agenzia 7 – Reggio Emilia). Daniele Biondi

