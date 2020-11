Forino (Av): La Comunità piange la scomparsa del Rev.do Don Biagio Pellecchia

La comunità di Forino stamani si è svegliata con una notizia davvero triste, la dipartita del Rev.do. Don Biagio Pellecchia, persona da tanti stimata, amata e rispettata. Padre e Parroco di grande personalità carismatica e spirituale, da anni lontano dalla sua terra natale Forino, visto il suo incarico clericale presso il Duomo di Salerno, ma comunque da tutti apprezzato e considerato. Anche nella sua cara Forino, terra che amava tanto, ha svolto incarichi sacerdotali, ultimo quello come Parroco della Chiesa di Santa Maria della Misericordia e San Nicola di Celzi. Di Don Biagio Pellecchia i forinesi ricordano e ricorderanno la sconfinata disponibilità con tutti, la sua mitezza in sani consigli nelle difficili situazioni che qualche suo concittadino gli presentava, la forte devozione alla Madonna, l’amore per Forino. Si infatti Don Biagio pur svolgendo il suo magistero lontano dalla sua terra, ivi tornava ogni giorno con felicità e piacere, dove tra l’altro abitava. La Comunità Parrocchiale dei Santi Biagio e Stefano che ne ha dato notizia così lo ricorda. “Il nostro concittadino il Rev.do Don Biagio Pellecchia stanotte è tornato alla casa del Padre, dopo una lunga vita spesa per la Santa Chiesa di Dio. La Comunità Parrocchiale si unisce al dolore dei Familiari ricordandolo nella preghiera. Le Esequie si terranno sabato 14 novembre, alle 9.30 nella Chiesa di S. Biagio a Forino (La partecipazione è limitata causa COVID19)”.

Daniele Biondi

