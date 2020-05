Forino (Av): La maestosa Croce Verde stagliata sul Monte Battincollo

A volte la natura gioca davvero “belli” scherzi. Le sue forme, i suoi colori, in ognuno di noi possono condurre la mente ad identificare in essa fantasiosi pensieri, associando l’immagine alchimisticamente palesata a contenuti terreni, e talvolta anche eterei. Questo come nel caso della ” Croce in Verde” che da qualche giorno , o quantomeno se qualche altro se ne è accorto, campeggia frontale al paese sul Monte Battincollo. Un incrocio di circostanze, dovute sicuramente ai lavori boschivi che hanno interessato la zona, ma che per taluna casualità hanno lasciato quel segno ” Divino”, la Croce segno di sacrificio, di appartenenza, ma anche di vittoria. A volte la casualità coglie il segno, ed in tempo di COVID19 vedere questa armoniosa composizione della natura, imprime in tutti noi una convinta percezione di sicurezza. Daniele Biondi

