Forino (Av): La malinconia dei giovani forinesi in uno striscione “Ridateci la Polivalente”

Più volte ci siamo occupatati dell’indecorosa condizione in cui da anni versa la Struttura Polivalente. In verità lo abbiamo fatto con la passata amministrazione, con quella attuale e lo continueremo a fare con continuità e senza colore di bandiera politica. Si perché la Polivalente è un bene dei forinesi, di tutti i forinesi e vederla in questo deplorevole stato di incuria ed abbandono davvero strazia il cuore. Un grido di “Aiuto” , di serio interessamento sale ora da uno striscione posto da qualche giorno dinanzi la consunta struttura una volta centro funzionale sportivo dove pullulava sport, aggregazione sociale, emozioni umane ed ora addirittura defraudata e vilipesa anche degli ultimi arrugginiti simboli, le porte da calcetto, scomparse e sostituite da scarti di frigoriferi, lavatrici di cui nell’abbandono più disgustoso è diventa discarica. Uno striscione che ben recita: “Noi ci crediamo, Ridateci la Poli. Non c’è posto del mondo dove l’uomo è più felice che qui”. Anche noi vogliamo sognare, perché chi sogna crede due volte nella realizzazione delle cose. Speriamo che questi sogni appartengono davvero a tutti nessuno escluso. Staremo a vedere. Daniele Biondi

