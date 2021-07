Forino (Av): La mitigazione dell’atavico problema della mancanza di acqua del periodo estivo grazie all’attivazione del Serbatoio Idrico

Era ormai da anni che Forino non viveva più un’estate “serena” riguardo al gravissimo problema della continua mancanza di acqua nelle case forinesi. Difatti il Comune dei Sette Colli a far dal mese di maggio al mese di settembre combatteva una continua e perpetua Via Crucis che noi di Bassa Irpinia senza colori sociali e di partito, abbiamo sempre abbondantemente evidenziato. Quest’ anno però per la felicità di tutti i cittadini, vogliamo evidenziare il fatto che il problema sembra essersi mitigato vistosamente. Plauso al passato Sindaco Pasquale Nunziata per la progettazione e l’esecuzione del nuovo e capiente Serbatoio Idrico Comunale, nonché al Sindaco Antonio Olivieri e la sua passata amministrazione per la messa in opera dell’ intera Opera, che da questo anno grazie anche alla Funzionalità del vecchio, sta donando in questa torrida estate il dovuto ” ristoro idrico” . Complimenti dunque a tutti gli interpreti, i fautori passati ed attuali e coloro i quali si sono prodigati con solerzia in tutto questo. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo