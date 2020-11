Forino (Av). La nota del Sindaco Olivieri sul ritorno a scuola: “Le lezioni in presenza riprenderanno solo se garantita massima sicurezza”

“A seguito dell’Ordinanza Regionale n. 93, si fa presente che nel Comune di Forino resta in vigore l’Ordinanza Sindacale n. 41 che ha disposto la sospensione delle didattiche in presenza fino al 5 dicembre per tutte le scuole del territorio comunale di ogni ordine e grado.

L’evoluzione della situazione epidemiologica del nostro Comune e il contagio che tocca ancora un numero significativo di concittadini e di interi nuclei familiari non consentono ancora la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche in presenza. L’eventuale successiva riapertura – dopo l’8 dicembre – sarà oggetto di un’attenta valutazione che effettueremo a ridosso della scadenza dell’attuale ordinanza. Le lezioni in presenza riprenderanno solo se sarà garantita la massima sicurezza al cospetto di una riduzione del numero di positivi al Covid-19 e in assenza di anomali nuovi contagi.”

