Forino (Av): La Protezione Civile in aiuto della Città di Crotone. Con il cuore al ricordo del Terremoto del 23 Novembre 1980, con la fratellanza di dare aiuto ai crotonesi

Domani 23 Novembre 2020, ricoreranno i 40 anni del Terremoto che nel 1980 in 90 secondi spazzo’ via la vita di 3.000 persone, povere vittime di una tragedia che ha segnato i cuori e le coscienze di una intera generazione. Anche Forino pagò dazio con una giovane vittima, Michele Califano di appena 16 anni, ma il bilancio solo per mera casualità non si tramuto’ in tragedia basti vedere il grosso numero dei senza tetto 1.350 persone dovuto al 60% delle case lesionate e/o distrutte dal violento evento dato tra i più alti in Irpinia. Oggi come allora il ricordo ritorna, ma come in un ricorso storico, torna anche la solidarietà di voler dare, avendo avuto in quei terribili anni.

Questa mattina infatti, in aiuto della popolazione di Crotone duramente colpita dagli eventi idrogeologici ed alluvionali di venerdì 20 novembre, è partita la colonna mobile della Regione Campania. Più di 40 volontari tra Napoli, Caserta, Avellino e Salerno si sono messi in marcia in direzione di Crotone, muniti di pompe idrovore per dare il loro contributo nel soccorso alla popolazione messa in ginocchio dall’alluvione.

Tra i volontari presenti anche una squadra della Protezione Civile di Forino. La squadra specializzata per il soccorso idrogeologico, in effetti è parte integrante del Coordinamento Prociv Avellino attivo con 3 squadre nella colonna mobile regionale della Campania. Così il Sindaco Olivieri

“Siamo fieri dei nostri ragazzi ed orgogliosi di dare, nel nostro piccolo, un aiuto concreto ai cittadini di Crotone che si trovano ad affrontare i duri momenti post alluvione.” Daniele Biondi

