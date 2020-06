Forino (Av): La Provincia stanzia 200.000 euro per la messa in sicurezza ed il ripristino della frana della S.P. 27

Abbiamo avuto lieta notizia riguardo al fatto che la Provincia di Avellino, nella persona del Presidente Biancardi, ha messo a disposizione la cifra di 200.000 euro per il ripristino e la messa in Sicurezza della frana della S. P. 27 che da Petruro arriva a Forino fino ad innestarsi con la Strada delle Breccelle. Da come si evince dal Progetto di nostra conoscenza, gli stessi lavori sono di urgente eseguibilità e prevedono scavo a sezione obbligata per la posa delle gabbionate laterali, realizzazione di gabbionate laterali in pietrame di altezza variabile, realizzazione di corde di fondo in gabbioni poste a valle e monte della gabbionata laterale, reinterro dietro le gabbionate laterali, ripristino della scarpata a monte delle gabbionate. Lavori affidati al progettista Geometra Riccardo D’Avanzo, responsabile procedimento Geometra Paolo Guerriero. Sentiti ringraziamenti al Presidente Biancardi che in tal caso ha mostrato dote di grande sensibilità per questa astrusa problematicità che ormai da sei mesi interessa la rete viaria provinciale presente battente sul territorio forinese. Daniele Biondi

