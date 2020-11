Forino (Av): La Scuola Primaria dell’ I. C. FORINO Contro la Violenza sulle donne nella Giornata Internazionale a loro dedicata. VIDEO

Si sono davvero dati da fare gli alunni della Primaria dell’ I. C. FORINO nel ricordare la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Bimbi impegnati con i loro rispettivi docenti, in un percorso, che seppur a Distanza, ha portato grandi e soddisfacenti frutti. Tutto raccolto in un filmato, davvero commovente che deve solo inorgoglire alunni e docenti dell’ Istituzione Scolastica guidata dalla Dirigente Paletta. Gran lavoro prima da parte dei docenti in un argomento così importante, ma altamente delicato, bravi gli alunni che dal profondo del loro animo, e delle loro estemporanee conoscenze hanno tirato fuori il meglio di se stessi. E così che, alla fine di un percorso iniziato da un brainstorming, proseguito con l’ascolto della “Canzone di Marinella” di De André, si è giunti ad una riflessione attiva nella classe virtuale su

cosa gli stessi studenti pensassero della violenza.

“La violenza è inutile, sbagliata, ingiusta, dolorosa, stupida.

-La violenza porta al male.

-La violenza è solo un problema non la soluzione. Chi compie violenza non pensa all’altro e ai suoi sentimenti.

SIAMO CONTRO LA VIOLENZA VERSO TUTTI E TUTTO!” Complimenti davvero e che il Vostro pensare sia l’ agire di tutti noi. Daniele Biondi

