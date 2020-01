Forino (AV): L’Accademia Pugilistica Contrada impegnata nel “Progetto Sport Per Tutti” per gli alunni dell’ I.C. Forino – Contrada

🔊 Ascolta l'articolo

Il Direttore Sportivo della ASD Accademia Pugilistica Contrada Federico Iannaccone, con grande soddisfazione, ha comunicato a tutti gli alunni dell’ I. C. Forino -Contrada che l’ associazione sportiva di cui e’ rappresentante, ha aderito al progetto “Sport di tutti”.

Un percorso sociale, sportivo ed educativo con attività sportiva pomeridiana GRATUITA,

offerta ai ragazzi dai 5 ai 18 anni, per 2 ore settimana senza nessun versamento della retta mensile. Chiunque abbia interessate potrà liberamente contattare la palestra in via Fratte Zona PIP di Contrada, o lo stesso Direttore Sportivo. Ciò entro e non oltre il 28/01/2020 termine di scadenza per le adesioni. “Sport per tutti” in effetti cos’è? Non è altro che il programma per l’accesso gratuito allo sport: un modello d’intervento sportivo e sociale, che mira ad abbattere le barriere economiche e declina concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, fornendo un servizio alla comunità.

L’obiettivo è promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani tra tutte le fasce della popolazione, al fine di migliorare le condizioni di salute e benessere degli individui.

“Sport per tutti ” è promosso dal Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport e realizzato dalla società Sport e salute in collaborazione con gli Organismi Sportivi e si rivolge, in questa prima fase, a bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni. Dunque grande merito all’ Accademia del Pugilato di Contrada che ha saputo cogliere questa importante occasione, offrendola in tal caso ai tanti alunni che frequentano l’ Istituto Comprensivo Forino- Contrada. Daniele Biondi.

