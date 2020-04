Forino (Av): L’Associazione Progetto “Lulù” nella campagna COVID19 con la donazione di mascherine alla Comunità di Forino.

In questi tempi di COVID19 diverse iniziative solidali di privati e comunali stanno animando la comunità di Forino. Una di queste è stata messa in campo dall’Associazione Progetto “Lulù” che ha deciso di donare centinaia di mascherine mediche che saranno distribuite presso il Municipio locale. Dunque un altro gesto di gran valore sociale, in questo caso messo in campo dall’Associazione diretta da Luisa De Maio che si aggiunge ad altri visti in questi giorni ed altri ancora che sono pronti ad essere fatti, Complimenti. Daniele Biondi

