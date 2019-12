Forino (Av): L’Associazione Progetto Lulu’ presenta Buon Natale in Corsia

Buon Natale in Corsia. Questa è la filantropica iniziativa organizzata dall’ Associazione ” Progetto Lulu’ ” di Forino attraverso la quale il giorno 21 dicembre alle ore 10.30,verra’ consegnato Materiale Medico Sanitario destinato al Reparto di Ematologia del A.O.S.G Moscati di Avellino, acquistato grazie alle donazioni ricavate nelle varie manifestazioni svolte durante l’ anno. L’ Associazione ” Progetto Lulu'” da tempo è impegnata sul territorio di Forino, e tante sono le iniziative poste a disposizione della popolazione locale soprattutto in campo medico, con screening di prevenzione rivolte alla salute dei più piccoli e dei più grandi. Nata nell’anno 2018, ancora oggi , si prodiga in iniziative sociali e mediche, in un impegno umano che davvero merita plauso e considerazione. Per l’ Associazione ” Progetto Lulu'” questa iniziativa Buon Natale in Corsia, segna il via ad un anno 2020 ricco sicuramente di nuovi appuntamenti ed impegni in campo sociale, culturale e medico. Ad Majora. Da. Bio.

