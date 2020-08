Forino (Av). Le lunghe promesse su strade e frane di competenza dell’Ente Provincia

Ci eravamo lasciati a quell’articolo del 14 giugno 2020, dove da questa testata mettevamo in evidenza la situazione di maledetto 21 dicembre 2019, allorquando le abbondanti piogge avevano provocato danni seri nel circondario di Forino. Celzi allagata e vari movimenti franosi su diverse strade provinciali che avevano messo in ginocchio la comunità locale. Oggi come allora, dopo ben 8 mesi, e promesse, rassicurazioni avute dell’Ente Provincia tramite un suo funzionario di un tempestivo inizio lavori, nulla è cambiato soprattutto riguardo la S. P. 27 che da Petruro conduce a Forino passando ed incrociando la strada delle Breccelle. Degrado, strada impercorribile e solo desolazione. Così ancora si presentano le immagini di questa arteria provinciale che batte sul territorio di Forino. Tanti ci chiediamo, a quando il suo ripristino? C’è la reale intenzione? L ‘Estate sta finendo in questo indicibile bla bla…. Diciamo all’ Ente Provincia che ormai le chiacchiere stanno veramente a zero. La realtà dice tutto, prima per la frana di Petruro, quanto per il malconcio asfalto del Corso di Via Roma dove addirittura non ci si riesce ad attivare per impegnare appena 400 metri di asfalto e figuriamoci per la frana della S.P. 27. Intanto però osserviamo e stiamo osservando la premurosità che lo stesso Ente ha e sta avendo per tante altre strade provinciali che battono e passano per altri comuni irpini, mentre di Forino sembra davvero essersi dimenticato. Mah ci chiediamo se ci sta o ci sia qualcuno , che prima o poi ricordi o ricorderà alla cara Provincia di tutte queste criticità ormai innegabili ed evidenti e sotto gli occhi di tutti! Chissà, il tempo dirà la sua. Intanto ancora una volta a Forino e la sua gente non rimane solo che un pugno di apatiche mosche tra le vuote mani. Daniele Biondi

