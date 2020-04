Forino (Av): Lettera Aperta degli Alunni della 2 A Primaria Vespucci al Sindaco di Forino Antonio Olivieri

Caro Sindaco di Forino e gentilissima Amministrazione Comunale, chi Vi scrive é la classe Seconda A Vespucci di Forino, vostri piccoli concittadini. In questa fase di grave emergenza sanitaria dovuta a questo cattivo Coronavirus, volevamo dirvi “Grazie”. Si un grazie dai nostri cuori per tutto quello che state facendo per noi, per gli aiuti che date a chi non ha lavoro, a chi non può comprare il cibo, per essere vicini a noi cittadini. Un “Grazie” anche perché non Vi siete dimenticati di noi piccoli, donandoci un Uovo di Pasqua, portato fino a casa, Grazie. Vi auguriamo una Santa Pasqua, tanta gioia e pace per tutti. Speriamo che Gesù ci doni tanta speranza, faccia sparire questo Corona, porti serenità alla Nostra Forino, ma anche a tutto il mondo. Speriamo che presto ci abbracceremo tutti, perché ci mancano gli abbracci, soprattutto quelli dei nonni, e che torneremo alla vita normale anche a giocare in Villa e correre fuori. Speriamo che presto tutti diremo “Insieme ce l’abbiamo fatta”. Un abbraccio a tutti. Affettuosamente Seconda A PLESSO VESPUCCI FORINO. “ANDRÀ TUTTO BENE”.

