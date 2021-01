Forino (Av): Lo Studio Professionale Sanitario Dott. De Falco Martino dona 2000 mascherine chirurgiche alla Parrocchia dei Santi Biagio e Stefano da distribuire alla popolazione

Si sta per concludere il lungo periodo dedicato alle feste natalizie. In quest’anno di Pandemia Covid 19 tanto è cambiato negli stili di vita e nelle attese di ognuno. Chissà forse la Befana, la vecchia romana, che col suo arrivo dichiara terminato il periodo più bello dell’ anno qualcosa cambierà anche nei suoi regali. Pure a Forino qualcosa, tanto è mutato in questo anomalo Natale 2020, ma il cuore delle persone, in tantissimi casi, è rimasto immutato e propenso verso il prossimo. Questo è nel caso dello Studio Professionale Sanitario Dott. De Falco Martino che ha voluto donare 2.000 mascherine chirurgiche da poter distribuire alla popolazione locale. Vettore di questo dono é e sarà la Parrocchia dei Santi Biagio e Stefano che grazie al suo valente staff, da qualche giorno, ha già iniziato la distribuzione. Dunque solo complimenti agli autori di questa donazione, ed a chi sta dando prezioso ausilio alla stessa. Daniele Biondi

