Forino (Av): Maratona Telethon 2019 altro strepitoso successo. Staccato un assegno da 5.680 euro per la ricerca scientifica

Conclusione con il botto per la Maratona Telethon 2019 di Forino. Iniziata nel mese di dicembre 2019, la raccolta fondi per la ricerca malattie geneticamente rare, ha seguito il corso di varie eventi e manifestazioni natalizie forinesi. Domenica 5 Gennaio la conclusione con la Cena di Beneficenza al ristorante la Carabina. Anima e coordinatore locale di questa filantropica raccolta è il sign. Gianluigi Liguori , il quale da ormai 12 anni organizza la ” nobile iniziativa” Un importante traguardo portato avanti con tenacia ed entusiasmo. La fondazione Telethon si occupa da tempo al contrasto delle malattie genetiche rare Forino ed i forinesi, vanno davvero fieri di quanto stanno facendo per questa fondazione. Tempo è trascorso dalla Prima raccolta Telethon, all’epoca avviata in maniera sperimentale e per scommessa, come dice lo stesso Liguori, “ma noi tutti abbiamo scoperto il lato più bello della gente forinese. La solidarietà, che a tutti i livelli della società locale non trova confini. ” Infatti, tante persone locali si sono ormai avvicinate a questa filantropica maratona, dalle Associazioni Culturali, alla scuola, dalle istituzioni locali ai pubblici esercizi commerciali, dal mondo della cultura a quello della gente comune. Questi sono i soggetti che danno linfa all’ ambizioso progetto Telethon. Raccolti quest’ anno 5.680 euro, cifra davvero rispettabile attraverso la quale come asserisce il coordinatore locale Telethon Gianluigi Liguori, ” rimane solo che ringraziare i forinesi , popolo dal cuore d’ oro e solidale, che attraverso questa alta espressione di benevolenza, palesa ogni anno il suo valore civile e morale di cui da anni si vanta”. Ed a queste profonde parole del coordinatore Telethon Gianluigi Liguori, ci associamo pienamente con l’auspicio che tante comunità limitrofe, si possano nei prossimi anni avvicinare alla fondazione Telethon, si perchè aiutare gli altri, è come aiutare se stessi. Daniele Biondi

