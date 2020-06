Forino (Av): Mario Corcione dopo una stagione da protagonista con la Nocerina Calcio ritorna all’ U. S. Avellino

Stagione Calcistica da protagonista per Mario Corcione forinese doc, che dopo un entusiasmante campionato di Serie D con la Nocerina Calcio a fine mese ritornerà alla base, vale a dire all’U.S. Avellino 1912 che lo scorso settembre lo aveva dato in prestito ai molossi. Di Mario Corcione parlano i numeri, le statistiche come il totale delle presenze collezionate in questa stagione, 25 per l’appunto tra Avellino e Nocerina che rendono il quadro molto interessante di questo giovanissimo campioncino duttile e continuo nel rendimento. Mario Corcione cresce nella Scuola Calcio Forino, dove già tante squadre iniziarono ad apprezzare e considerare le sue qualità calcistiche, tanto che nella stagione 2014/15 l’Hermes Calcio ne acquisisce il cartellino. Li’ disputò il campionato Giovanissimi Regionali e proprio grazie alla sua ottima annata, fu prelevato dal Benevento Calcio dove ha militato per due stagioni , disputando il campionato Under 15 utilizzato come esterno di centrocampo. L’ approdo all’Avellino Calcio 1912 nella stagione agonistica 2017/2018 e la sua definitiva consacrazione in quella 2018/2019 con la Juniores di Dario Rocco da capitano e trascinatore. Lo scorso agosto stagione agonistica 2019/2020, passaggio in prima squadra dell’Avellino e successivamente passaggio alla Nocerina in serie D, dove ha disputato un campionato da protagonista. Tutto questo è valso a fare puntare i riflettori di diverse squadre di Serie C e Serie D sul giovane forinese, tanto è che già diverse società calcistiche si stanno muovendo per potersi accaparrare le sue strepitose prestazioni. Bisogna comunque fare i conti con la squadra titolare del suo cartellino, l’ U. S Avellino 1912 che certamente non lascerà andare via così facilmente questo suo gioiellino. Staremo a vedere.

adsense – Responsive – Post Articolo