Forino (Av): Mario Corcione, in ritiro con i Lupi con uno sguardo alla Serie C

È sicuramente uno dei gioiellini del nuovo U. S. Avellino targato Braglia, Mario Corcione irpino e forinese doc, che da diversi giorni é ormai in ritiro con la compagine irpina pronta a disputare un campionato da protagonista. Da tempo noi di Bassa Irpinia seguiamo con interesse le prestazioni del giovane Corcione, lo abbiamo fatto lo scorso anno, con la Nocerina Calcio in serie D, dove l’attaccante forinese ha mostrato doti calcistiche davvero considerevoli ed ammirabili, miste ad una costante continuità agonistica elemento indispensabile per una crescita futura. Tutto questo, oltre un curriculum di tutto rispetto ha valso per Corcione le attenzioni di diversi club, dalla serie D, alla C, per passare a qualche club di B. Ma al momento il futuro si chiama U.S. Avellino, e se anche mister Braglia ha messo gli occhi sul gioiellino made Irpinia, per altre pretendenti sarà un poco complicato vederlo giungere alla loro corte. Da. Bio

