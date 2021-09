Forino (Av): Mario De Angelis candidato con la Lista PROSPETTIVE Iannaccone Sindaco. Un amore per la sua terra che viene da lontano come protagonista e Grande Presidente del Forino Calcio

La storia delle genti di questo mondo e’ come un puzzle dove ognuno di noi occupa una determinata posizione. Tanti rimangono semplici pezzi di questo puzzle sconfinato, tanti altri però divengono emblemi viventi della società quale può essere quella locale, nazionale , mondiale. Nella terra di Forino vive una persona umile , mite e disponibile con tutti che per oltre Trenta anni , in particolar modo dal 4 ottobre 1989 con il suo attaccamento , il suo dedito spirito alla pratica del CALCIO GIOCATO la sua umiltà, ha portato avanti un discorso nel mondo del Calcio divenuto missione sociale e di vita. Questa persona si identifica in Immacolato De Angelis che quasi da un terzo di secolo si è impegnato, donato, sacrificato nel mondo del calcio dilettantistico, il Forino Calcio portando il nome della terra dei sette colli , nelle arene infuocate locali, provinciali , regionali e talune volte anche regionali. De Angelis anche affermato imprenditore nel campo dell’elettronica ha coltivato questo diletto, questa passione il più delle volte non considerata nelle dovute maniere, profusa di sacrificio personale, civile ed economico. Tanti i ragazzi del posto cresciuti sotto l’egida di questo sport divenuto grazie al Presidente De Angelis riferimento sociale e giovanile. De Angelis ha rispecchiato appieno una tradizione calcistica quella forinese la quale annovera la sua nascita all’anno 1919 con allora fondazione della locale squadra di calcio denominata U.S. FORINESE CALCIO. Tanti anni passati, tanti successi ottenuti da De Angelis con il Forino Calcio fino alla conquista del CAMPIONATO PROMOZIONE Regionale dove i suoi galattici biancorossi hanno disputato ben cinque campionati. Ora questo nuovo astruso impegno con la Lista Prospettive Iannaccone Sindaco, con la speranza che anche questa volta sia un successo come lo è stato nel Forino Calcio. Daniele Biondi

