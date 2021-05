Forino (Av): “Max e Very Dance” a settembre pronto il grande ritorno.

Ha scritto momenti memorabili dello sport forinese degli ultimi 20 anni la Max e Very Dance dei Maestri Massimo Picariello e Veronica De Angelis che da anni nella sede di Via Roma in Forino, grazie al forte sacrificio, la passione, la valenza dei suoi maestri Massimo Picariello, Veronica De Angelis ed il provetto entourage è stata centro di aggregazione territoriale per giovani, adulti e piccini. Tante le medaglie, i riconoscimenti nazionali, regionali e provinciali che hanno portato alla ribaltata dei medie il sodalizio forinese nella danza classica e moderna, nel Karate, in disparati balli di differente carattere sportivo. Forino e la sua gente portata sempre nel cuore dalla Max e Very Dance in un orgoglio senza fine, soprattutto in competizioni, gare sportive che hanno reso il centro sportivo dei maestri Picariello – De Angelis punto di riferimento socio- culturale della Forino sportiva per le artistiche discipline. Ed ecco che a Settembre c. A si tenterà la ripartenza, la ripresa di quelle emozioni, sensazioni, paure e felicità a cui i tanti atleti vorranno ancora legarsi per darsi e donarsi a quello che sarà la nuova Rinascita dello sport forinese in arte chiamato Max e Very Dance Forino dopo la sciagurata parentesi Covid. Daniele Biondi

