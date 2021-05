Forino (Av): Mini Cluster 8 nuovi contagiati da Covid in un giorno. Preoccupazione in paese

Forino si ritrova senza più un Sindaco e con aumento di casi da COVID19. Solo oggi situazione da Bollino più che nero 8 Persone in un solo giorno. Non tanto meno se la passano meglio le Scuole Forinesi dove sono tanti i bambini in quarantena in una situazione che preoccupa non poco i genitori. Non sarà un insediamento soft per il nuovo Commissario Prefettizio Dottoressa Gamerra tanto da fare in un Comune dalle mille sfaccettature e dalle tante problematicità sotto tanti punti di vista. Daniele Biondi

