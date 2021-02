Forino (Av): “Nel chiacchiericcio di venti anni Celzi rimane sempre sola e perennemente allagata”

Speriamo che non finisca come sempre accaduto, nel dimenticatoio. Speriamo che alla stregua di ogni colore politico, partitico, sociale si arrivi ad un unico obiettivo, risolvere l’annosa “vergogna” Provinciale, Regionale, Nazionale, chiamata Celzi di Forino. Speriamo che gli attori politici di questo macabro film, non si rivelano essere state solo comparse in un set scabroso dedito alla fatuità di sempre. Speriamo che i media regionali, nazionali adottino la stessa attenzione di questi giorni, e non si limitano solo a far diventare Celzi scoop, momentaneo ed estemporaneo. Speriamo che i tavoli delle autorità preposte si trasformino non solo in tavolate diplomatiche, ma veri e propri conviviali di soluzioni certe ed immediate. Speriamo che le nostre Speranze, non rimangono Speranze e si tramutino in certezze, visto che in questi 20 anni ne abbiamo già viste tante, e di cotte e di crude, ma alla fine acqua ne è passata, acqua ne è ripassata, ma Celzi e la sua povera gente è rimasta sola nelle chiacchiere dei chiacchieranti e sempre allagata. STAREMO A VEDERE. Daniele Biondi

