Forino (Av). Nel successo del Centro Sinistra in queste regionali, Vincenzo Alaia il più votato in paese

Siamo ancora in una fase di fibrillazione politica per la composizione della prossima assise del Consiglio Regionale, ma già ci sono candidati che avranno un posto da Consiglieri Regionali a palazzo Santa Lucia. Tra costoro il dottor Vincenzo Alaia che con Italia Viva ha sbancato anche l’elettorato forinese accaparrandosi ben 217 preferenze. Non era facile per Alaia mettere in cascina tutti questi voti, vista la forte concorrenza con gli altri candidati del suo stesso schieramento, ma alla fine l ‘ ha spunta lui. Una grossa mano certamente anche la politica locale gliela data, tra questi il Vice Sindaco del Comune dei Sette Colli Luigi Lanzetta che da anni crede ed ha sempre creduto nelle doti politiche, morali ed umane di Alaia. Tante problematicita’ affliggono Forino, chissà che questa non sia la volta buona, dopo questo grosso risultato politico, che il nostro Comune non trovi maggiore collocazione nella politica regionale. Speriamo sia la volta buona. Daniele Biondi

