Forino (Av): Non si riesce più a trovare continuità amministrativa. Paese di nuovo Commissariato dopo appena tre anni

Forino si risveglia un po’ stordita, trasecolante dopo la sfiducia di 7 consiglieri all’ ormai ex Sindaco Olivieri. Tanti si chiedono se era proprio il momento per chiudere con il Primo Cittadino, se per un bene comunitario, vista la Pandemia, la “cinghia,” poteva ancora essere tirata dai dissidenti, oppure se effettivamente si era giunti ” davvero alla frutta”? Certo non lo possiamo sapere, in confronto al fatto che Forino ultimamente si dimostra essere uno dei Comuni più Commissariati della Provincia di Avellino. Era infatti il 29 Settembre 2017 quando l’allora Sindaco Nunziata decise di gettare la spugna. Oggi di nuovo capita con il Sindaco Olivieri 12 maggio 2021 in tal caso altri hanno deciso di gettarla per lui. In quasi 7 anni due Commissariamenti consecutivi, mai capitato nella storia del Comune Irpino. Ora si volta pagina, ma le problematiche per Forino sono e saranno sempre le stesse con la speranza che la musica e gli orchestrali cambino un poco, o se quantomeno rimarranno gli stessi a suonare, sapranno davvero ” intonare” un nuovo motivo melodico portando al termine la canzone. Staremo a vedere. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo